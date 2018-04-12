|На Николаевщине убили бывшего главного таможенника
|12.04.2018 19:11
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Задержаны двое подозреваемыхПравоохранители нашли тело бывшего руководителя Николаевской таможни Артура Полякова, в деле его убийства уже задержали двух подозреваемых.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Об этом сообщил в четверг заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Чуть больше пяти суток понадобилось сотрудникам уголовного розыска полиции Николаевщины для установления всех обстоятельств исчезновения бывшего руководителя Николаевской таможни (2010-2014 годы)", - написал он.
"Вчера, 11 апреля, был задержан первый подозреваемый в убийстве, а затем и другой", - добавил он.
Аброськин сообщил, что Поляков уехал из дому 3 апреля этого года и исчез вместе со своим автомобилем.
Сейчас уже установлено место захоронения замученного и убитого чиновника Николаевщины.
В то же время, полиция области сообщила, что компаньон Полякова задолжал ему 50 тысяч евро и перед исчезновением экс-таможенник поехал на встречу, чтобы вернуть долг.
Правоохранители заявляют, что к исчезновению мужчины причастны два человека. Во время обысков по месту жительства и в одном из гаражных помещений изъяли автомобиль потерпевшего с его личными вещами.
"39-летнего ранее судимого местного жителя и его 32-летнего сообщника полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в полиции.
Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины) и подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Новоград-Волынском мужчина ранил из огнестрельного оружия 45-летнего местного жителя.