Задержаны двое подозреваемых

Об этом сообщил в четверг заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Чуть больше пяти суток понадобилось сотрудникам уголовного розыска полиции Николаевщины для установления всех обстоятельств исчезновения бывшего руководителя Николаевской таможни (2010-2014 годы) ", - написал он.

"Вчера, 11 апреля, был задержан первый подозреваемый в убийстве, а затем и другой", - добавил он.

Аброськин сообщил, что Поляков уехал из дому 3 апреля этого года и исчез вместе со своим автомобилем.

Сейчас уже установлено место захоронения замученного и убитого чиновника Николаевщины.

В то же время, полиция области сообщила, что компаньон Полякова задолжал ему 50 тысяч евро и перед исчезновением экс-таможенник поехал на встречу, чтобы вернуть долг.

Правоохранители заявляют, что к исчезновению мужчины причастны два человека. Во время обысков по месту жительства и в одном из гаражных помещений изъяли автомобиль потерпевшего с его личными вещами.

"39-летнего ранее судимого местного жителя и его 32-летнего сообщника полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в полиции.

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины) и подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.