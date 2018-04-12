В драматичном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде "" был близок к сенсации, по ходу поединка отыграв у "Реала" фору в три мяча, передает со ссылкой на .

Однако за 30 секунд до завершения уже добавленного к основному времени арбитр Майкл Оливер назначил спорный пенальти, удалил Джанлуиджи Буффона, а Криштиану Роналду реализовал 11-метровый и принес "Реалу" путевку в следующий раунд. Туринцам буквально 30 секунд не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время.

После игры Буффон безумно раскритиковал британьського рефери:

"Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент на 93-й минуте был неочевиден. Когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечтаю невероятного камбэка противоречивым эпизодом.

У тебя в груди, видимо, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя разрушать мечту команды.

"" заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время", - сказал Буффон.

По данным итальянских ЗMИ, Буффон такое сказал судье: "Сколько тебе заплатили, мадридский щенок?"

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