США не исчерпали потенциал санкций в связи с политикой президента РФ Владимира Путина, заявил экс-директор ЦРУ и кандидат на должность главы Госдепа Майк Помпео. Помпео: Путин должен понимать, что использование Россией советской модели приведет к проблемам Фото: EPA По его словам, США "еще недостаточно прижали" президента РФ Владимира Путина, тот "не до конца воспринял сигнал" в виде закона "О противодействии противникам Америки через санкций".Действия Москвы на международной арене направлены на "подрыв демократии", утверждает Помпео."Я верю Путину на слово, когда он говорит, что распад СССР стал для него трагедией. Он хочет вернуть Россию на уровень Советского Союза, хочет сохранить свою власть и хочет подорвать позиции Америки. Он много говорит о ядерном потенциале. Но он должен понимать, что использование Россией советской модели приведет только к проблемам", – заявил претендент на должность главы Госдепартамента США.13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его место экс-главы ЦРУ Помпео. Его кандидатуру сначала должен утвердить Сенат США. Сегодня Помпео выступает перед членами сенатского комитета по международным отношениям. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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