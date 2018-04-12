Без взвешенной государственной антикризисной промышленной политики украинский автопром обречен, считают участники круглого стола

Об этом шла речь на круглом столе, который прошел 11 апреля в Украинском союзе промышленников и предпринимателей, информирует "Интерфакс-Украина". В мероприятии приняли участие основные игроки национального авторынка, представители государственной и местной власти.

Участники отметили, что украинская автомобильная отрасль переживает глубокий долгий кризис, острый негативный эффект на ситуацию имеет отсутствие антикризисных мер со стороны государства, невнятная промышленная политика и недостаточное внимание власти к созданию благоприятного экономико-правовой среды для производителей. В течение последнего десятилетия предприятия автопрома самостоятельно противостоять вызовам, масштаб которых значительно превышает их возможности.

К основным причинам драматического положения в области участники круглого стола относят: значительное падение рынка новых легковых автомобилей с 600 тысяч в 2008 до 82 тысяч в 2017; снижение ввозных пошлин и либерализация импорта применяемых авто; отсутствие урегулирования ситуации с массовым ввозом на территорию Украины бывших в употреблении автомобилей с иностранной регистрацией, в частности с нарушениями таможенного режима; активный импорт автомобилей из Узбекистана, нарушение правил ВТО; дезинтеграция Украины с основными экспортными рынками; полное отсутствие государственной поддержки отрасли в вопросах вывода продукции украинского автопрома на европейские рынки.

Как следствие, сегодня с 12 автосборочных заводов работают только 7, производственные мощности используются на 1,8% от проектных; количество рабочих мест сократилось с 36300 человек в 2008 до 8000 человек в 2018-м и продолжает сокращаться; на внутреннем рынке доля продукции отечественных заводов сократилось в пять раз и не превышает 10%; экспорта практически нет; отчисления автопредприятий в бюджет составляют только 2% от уровня докризисного 2008-го.

По официальным данным, на начало года долги ЗАЗ перед банками составляли 3 млрд долларов и 24 млн гривен, корпорация "Богдан" задолжала более 4 млрд гривен, а долг "Еврокар" достиг 2,7 млрд гривен. В то же время до кризиса 2008-го ЗАЗ инвестировал в производство 380 млн долларов, "Богдан" - 345 млн долларов, "Еврокар" - 250 млн долларов.

"Ресурс отечественного бизнеса практически исчерпан - сегодня у нас уже не осталось ни финансовых, ни других аргументов для удержания квалифицированных кадров, поддержки производства, не говоря уже о его развитии, - отметил Александр Козис, председатель правления Корпорации "УкрАВТО". - Вместе мы уверены , что модернизированные украинские предприятия имеют большой потенциал для полномасштабного восстановления работы. Все, что нам нужно, это грамотное системное государственное управление промышленным комплексом, взвешенная фискальная и инвестиционная полити ка, стратегическое видение руководства страны в вопросах долгосрочного развития отрасли и промышленности в целом. И мы должны сделать все возможное, чтобы позитивный сценарий развития Украины как индустриальной державы был реализован".

В 2018-м существует высокая вероятность банкротства нескольких предприятий-производителей легковых автомобилей и консервации части производственных мощностей.

"В прошлом году деловое общество утвердило "Платформу экономического патриотизма" - рекомендации руководства страны на ускорение темпов экономического развития и прекращения неприемлемых тенденций деиндустриализации. Отдельные из предложенных решений уже учтены: рассрочка ввозной НДС на оборудование, снижение ставок портовых сборов на 20%, создание экспортно кредитного агентства и тому подобное. Впрочем, указанные решения правительства преимущественно составляют "точечные" меры, некоторые из которых внедрялись под большим давлением предпринимательского спивтова ариства, - отметил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. - Комплексной промышленной или хотя бы отраслевой политики по-прежнему нет. Например, украинский автопром, который еще 10 лет назад формировал 4% ВВП страны, имел приличный экспорт и создавал более 36 тыс.

Участники круглого стола призвали представителей органов власти к конструктивному диалогу и немедленной имплементации эффективной и взвешенной государственной антикризисной промышленной политики, без которой украинский автопром обречен.

По результатам обсуждения вызовов, рисков и проблем развития настоящего потенциала автомобильной отрасли участники мероприятия подготовят ряд антикризисных мер и предложений, которые обещают передать в Верховную Раду, Кабинет Министров и Министерство экономического развития и торговли до конца недели.