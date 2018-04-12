В Киевском зоопарке у пары черных лебедей появилось потомство.

Видео с малышами опубликовали на странице зоологического парка в социальной сети Facebook. Отмечается, что родилось три птенца, передает со ссылкой на .

"Поздравляем нашу лебединую пару с пополнением! Наши черные лебеди имеют трех замечательных птенцов и заботливо ухаживают за ними", - сказано в сообщении. Сейчас родители всячески опекают своих малышей, не подпуская к ним никого постороннего. Все вместе они купаются в специальном пруду.

Киевский зоопарк пережил зиму без потерь и готовит много сюрпризов к новому сезону. В зоопарке изменили систему кормления животных. Теперь в звиринце выдают пищу так, как это делают в Европе.

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