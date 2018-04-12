Конец правления российского президента Владимира Путина может случится раньше, чем он думает. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, а в 2014 году – исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Турчинов: Жизнь человеческая конечна. Конечной будет и его власть Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Владимира Путина не избирали президентом России, он сам продлил себе полномочия, сообщил "Никакого избрания не было. Он просто продлил себе полномочия, и такое ощущение, что продлит их в ближайшее время на неограниченный срок. Но жизнь человеческая конечна. Конечной будет и его власть, при этом этот конец может случиться гораздо быстрее, чем он может себе представить", – убежден секретарь СНБО.31 декабря 1999 года по решению президента РФ Бориса Ельцина Путин был назначен исполняющим обязанности президента в связи с уходом Ельцина в досрочную отставку.В 2000 году Путин был избран на пост президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.Путин вновь был избран президентом в 2012 году.18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома России, на выборах Путина поддержали 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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