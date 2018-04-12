|
Турчинов: Путин продлил себе полномочия, и есть ощущение, что продлит их на неограниченный срок. Но жизнь человеческая конечна
|
12.04.2018 19:24
|
Конец правления российского президента Владимира Путина может
случится раньше, чем он думает. Такое мнение в интервью основателю
издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал секретарь Совета
нацбезопасности и обороны Украины, а в 2014 году – исполняющий
обязанности президента Украины Александр Турчинов. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Турчинов: Жизнь человеческая
конечна. Конечной будет и его власть Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Владимира Путина не избирали президентом России, он
сам продлил себе полномочия, сообщил "Никакого избрания не
было. Он просто продлил себе полномочия, и такое ощущение, что
продлит их в ближайшее время на неограниченный срок. Но жизнь
человеческая конечна. Конечной будет и его власть, при этом этот
конец может случиться гораздо быстрее, чем он может себе
представить", – убежден секретарь СНБО.31 декабря 1999 года по
решению президента РФ Бориса Ельцина Путин был назначен исполняющим
обязанности президента в связи с уходом Ельцина в досрочную
отставку.В 2000 году Путин был избран на пост президента РФ. После
двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства
РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. Согласно конституции
России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков
подряд.Путин вновь был избран президентом в 2012 году.18 марта 2018
года – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома
России, на выборах Путина поддержали 76,69% избирателей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира