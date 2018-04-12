Уже 8 мая в театре Люмьер откроется 71 международный Каннский кинофестиваль фильмом иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают", главные роли в котором исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

В основную программу попали 18 кинолент:

"Все знают" (Everybody Knows, режиссер Асгар Фархади);

"На войне" (At War, Стефан Бризе);

"Догман" (Dogman, Маттео Гарроне);

"Фотоальбом" (Le Livre d'Image, Жан-Люк Годар);

"Асако I&II" (Asako I & II, Рюсуке Хамагути);

"Прости, ангел" (Sorry Angel, Кристоф Оноре);

"Девушки Солнца" (Girls of the Sun, Ева Гуссон);

"Пепел - чистейший белый" (Ash Is Purest White, Жанг Ке Жиа);

"Воришки" (Shoplifters, Хирокадзу Корээда);

"Капернаум" (Capernaum, Надин Лабаки);

"Пылающий" (Burning, Ли Чжан Донг);

"Черный ку-клукс-клановец" (BlacKKKlansman, Спайк Ли);

"Под Силвер-лейк" (Under the Silver Lake, Дэвид Роберт Митчелл);

"Три лица" (Three Faces, Джафар Панахи);

"Холодная война" (Cold War, Павел Павликовский);

"Счастливый Лазарь" (Lazzaro Felice, Аличе Рорвахер);

"Йомеддин" (Yomeddine, А.Б.Шокки/A.B.Shawky);

"Лето" (Leto, Кирилл Серебренников).

В программу "Особый взгляд" вошли картины:

"Рубеж" (Gräns, Али Аббаси)

"Моя любимая ткань" (My Favorite Fabric, Гайа Джиджа)

"Сборщики урожая" (Die Stropers, Этьен Каллос)

"Друг" (Rafik, Ванури Каю)

"Манто" (Manto, Нандита Дас)

"Эйфория" (Euphoria, Валерия Голино)

"Sextape" (Антуан Дерозьер)

"В моей комнате" (In My Room, Ульрих Келер)

"Little Tickles" (Андреа Бесконда, Эрик Метайе)

"София" (Sofia, Мейем Бенм-Барек)

"Длинная" путешествие в ночь (Long day's Journey Into Night, Би Ган)

"Ангельское личико" (Angel Face, Ванесса Фильо)

"Девушка" (Girl, Лукас Донт)

"Ласковое равнодушие мира" (The Gentle Indifference Of The World, Адильхан Эржанов)

"Ангел" (El Angel, Луис Ортега).

Кроме того, на Каннском фестиваля ряд картин будут показаны вне конкурса. Среди них "Десять лет в Таиланде" (Апичатпонг Вирасетакун), "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Рон Ховард), "Шпион, который двинулся на север" (Юн Джон-бин), "Мертвые души" (Ван Бинг) и документальный фильм Вима Вендерса "Папа Франциск. Человек слова".

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания Netflix пригрозила отозвать свои фильмы от участия в официальной программе организаторам Каннского кинофестиваля.

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