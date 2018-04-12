Четверть казненных были осуждены за наркотики

В ежегодном докладе Amnesty сообщают, что организация имеет подтвержденные данные о 993 казнях, выполненных в мире в прошлом году. 272 из них - то есть 27% - приходится на преступления, связанные с наркотиками, - сообщает BBC .

Значительная часть пришлась на Иран и Саудовскую Аравию. В этих двух странах, а также в Ираке и Пакистане в прошлом году выполнили 84% смертных приговоров.

Amnesty отмечает, что ее подсчеты, вероятно, охватывают лишь небольшую часть казненных в мире, поскольку, например, в Китае и Вьетнаме эта информация засекречена. Также засекреченные данные о смертной казни в Беларуси, но Amnesty выяснила, что здесь в прошлом году казнили как минимум двух людей, осужденных за изнасилование и убийства. Кроме того, в прошлом году было вынесено четыре новые смертные приговоры.

Беларусь остается единственной европейской страной, сохраняет смертную казнь. Среди стран ОБСЕ, кроме Беларуси, есть только одна страна, где еще казнят людей - это США. В прошлом году там было казнено 23 человек. Участницы ОБСЕ Россия и Казахстан смертную казнь законодательно не отменяли, но придерживаются моратория на ее применение.

Amnesty также сообщает, что в прошлом году смертную казнь отменили Гвинея и Монголия. Поэтому смертную казнь полностью отменена уже в 106 странах мира. Еще в 36 странах смертная казнь действительно не применяется.