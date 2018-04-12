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В 2017 в мире официально казнили 993 человек, - Amnesty International
12.04.2018 19:27
В 2017 в мире официально казнили 993 человек, - Amnesty International
Четверть казненных были осуждены за наркотики
По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2017 в мире было казнено 993 человек.
В 2017 в мире официально казнили 993 человек, - Amnesty International Фото: uainfo.org

В ежегодном докладе Amnesty сообщают, что организация имеет подтвержденные данные о 993 казнях, выполненных в мире в прошлом году. 272 из них - то есть 27% - приходится на преступления, связанные с наркотиками, - сообщает BBC.

Значительная часть пришлась на Иран и Саудовскую Аравию. В этих двух странах, а также в Ираке и Пакистане в прошлом году выполнили 84% смертных приговоров.

Amnesty отмечает, что ее подсчеты, вероятно, охватывают лишь небольшую часть казненных в мире, поскольку, например, в Китае и Вьетнаме эта информация засекречена. Также засекреченные данные о смертной казни в Беларуси, но Amnesty выяснила, что здесь в прошлом году казнили как минимум двух людей, осужденных за изнасилование и убийства. Кроме того, в прошлом году было вынесено четыре новые смертные приговоры.

Беларусь остается единственной европейской страной, сохраняет смертную казнь. Среди стран ОБСЕ, кроме Беларуси, есть только одна страна, где еще казнят людей - это США. В прошлом году там было казнено 23 человек. Участницы ОБСЕ Россия и Казахстан смертную казнь законодательно не отменяли, но придерживаются моратория на ее применение.

Amnesty также сообщает, что в прошлом году смертную казнь отменили Гвинея и Монголия. Поэтому смертную казнь полностью отменена уже в 106 странах мира. Еще в 36 странах смертная казнь действительно не применяется.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться смертной казни для наркоторговцев.

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