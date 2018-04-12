Путин мечтает о Ялте-2, когда большие страны поделят мир, считают эксперты.

Судьба Украины в значительной мере решается сейчас в Сирии — такое мнение высказали военные эксперты и знатоки геополитики, информирует svodka.net.

Именно в Сирии Кремль может быть или побежден международной коалицией, или в очередной раз получит доказательства своей безнаказанности и неприкосновенности. Однако и в случае поражения России опасность останется и даже усилится.

И Украина, и Сирия для Москвы — два кусочка одного пазла. Россияне представляют, что и здесь, и там они борются с мировым господством США. Унаследованный с советских времен образ мышления создает в их воображении картину мира, поделенного на зоны влияния. Ближний Восток — традиционная арена соперничества СССР и США, а Украину в Москве до сих пор считают своей территорией, которую США интригами у них отбирает.

Поэтому смысл этих российских войн один и тот же — восстановить все те зоны влияния, которые имел Советский Союз, и любой ценой вернуть себе статус супердержавы. И именно ради этого гибнут тысячи людей.

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Провоцируя глобальный кризис, Путин пытается заставить мир говорить с ним, как с равным, и согласиться на восстановление такого порядка, который существовал во времена холодной войны.

«Когда он доведет до грани и когда будет необходимость в переговорах между крупными игроками. То есть то, о чем мечтает Путин — Ялта-2, когда большие страны поделят мир, и он пытается это сделать. И для этого ему конечно нужна эскалация», — считает знаток по вопросам политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

В начале апреля российские пользователи соцсетей обнародовали видео двух конвоев российской военной техники, которые двигались к границе с Украиной. Исследователи пришли к выводу, что колонны направлялись к полигону в нескольких километрах от границы. Однако, если намерения перекидывать их в оккупированные районы Донбасса у россиян нет, для чего тогда на боевых машинах затерли бортовые номера?

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Военные эксперты не видели оснований для начала масштабных боевых действий на Донбассе именно сейчас. Но если взорвется в Сирии, может откликнуться не только в Украине.

«Самолеты асадовских ВВС и генеральный штаб вместе с самим Асадом передислоцировались на базу российских вооруженных сил Хмеймим и в Тартус. Под защиту российского оружия безотлагательно перевозится все ценное, вплоть до химического оружия. Теперь бить «умными» ракетами по пустым аэродромам и госучреждениям в Дамаске просто глупо. Если же нанесут удар по российским базам в Сирии, то это положит конец Асаду и российскому присутствию, но поставит мир на грань ядерной войны», — пояснил московский профессор-оппозиционер, историк Андрей Зубов.

И пусть эти угрозы на 95% — только лишь блеф Кремля, никто не знает, хватит ли миру решимости это проверять.

«Степень готовности Путина применять насилие уж кто-кто, а украинцы прекрасно понимают. Этот уровень высокий, и не сомневаюсь, что Путин отдаст приказ бить в том числе по американским целям, если до этого американцы ударят по российским», — отметил президент российского Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.

С другой стороны, если международная коалиция в Сирии победит, для России это будет означать поражение, отступление и компромиссы не только на Ближнем Востоке, но и, вполне вероятно, в Украине тоже.

На карте обозначены силы президента Сирии Башара аль-Асада и России с одной стороны, с другой — силы США и коалиционные войска Великобритании и Франции.

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Напомним, ранее правительственные войска Сирии, поддерживаемые Россией, начали новое наступление на территории Восточной Гуты в окрестностях Дамаска. Целью сирийских властей стал город Дума. 7 апреля сразу несколько правозащитных организаций, работающих в регионе, в том числе волонтерское движение «Белые каски», заявили, что в регионе произошла химическая нападение.

8 апреля президент США Дональд Трамп, комментируя последний случай применения химического оружия в Сирии, прямо обвинил президента РФ Владимира Путина и власти Ирана в прямой поддержке «зверя Асада» и пообещал, что за это придется заплатить большую цену».

Россия, в свою очередь, пообещала сбивать ракеты и уничтожать источники огня в случае ударов США по Сирии.

Пока Трамп размещал угрозы ракетами в Twitter, в подвергшемся атаке городе Дума уже орудуют войска Асада и российская военная полиция. Возможно, они зачищают следы недавней химической атаки, во время которой погибло 70 мирных жителей и еще 500 пострадали.

Город Дума, расположенный только в 15 километрах от Дамаска, был последним оплотом сирийских повстанцев.

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