Управление ГСЧС в Кировоградской области направило в админсуд исковое заявление о приостановлении эксплуатации Компаниевской ООШ НВО из-за неисправности системы пожарной автоматики. Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА, передает Закрыть школу должны до полного устранения выявленных нарушений. Обнаружили в Компанеевском районе и ОТГ и другие нарушения. Не оборудованы системы автоматической пожарной сигнализацией три детских сада, одна школа, и семь учреждений культуры. 17 домов, расположенных на этой территории, необеспеченны достаточным количеством первичных средств пожаротушения. Напомним, правительство поручило провести масштабную проверку ТРЦ и кинотеатров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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