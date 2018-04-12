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Проблемы с пожарной безопасностью: в Кировоградской области требуют закрыть школу
12.04.2018 19:30

Управление ГСЧС в Кировоградской области направило в админсуд исковое заявление о приостановлении эксплуатации Компаниевской ООШ НВО из-за неисправности системы пожарной автоматики. Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА, передает

Закрыть школу должны до полного устранения выявленных нарушений.

Обнаружили в Компанеевском районе и ОТГ и другие нарушения. Не оборудованы системы автоматической пожарной сигнализацией три детских сада, одна школа, и семь учреждений культуры. 17 домов, расположенных на этой территории, необеспеченны достаточным количеством первичных средств пожаротушения.

Напомним, правительство поручило провести масштабную проверку ТРЦ и кинотеатров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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