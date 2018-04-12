Британская компания Land Rover представила самый дорогой автомобиль бренда - Rover SV Coupe.

Автомобиль британской компании стоит более $ 295 тыс. Он дороже Bentayga и новый Urus, передает со ссылкой на .

Range Rover SV Coupe - первая трехдверная версия модели за последние 30 лет. От обычной пятидверной версии отличается окнами. Они не имеют рамок.

Авто имеет лазерные фары и пневмоподвеску. За доплату покупатель может приобрести 23-дюймовые литые диски.

Салон автомобиля обширный. Там помещается 4 человека. В отделке интерьера дизайнеры использовали дорогую кожу и дерево. Установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и аудиосистему с 23 динамиками.

Купе оснастили пятилитровым компрессорным V8 и 8-ступенчатым автоматом. Мощность двигателя - 565 л.с. До "сотни" разгоняется "за 5 с. максимальная скорость 265 км / ч.

Компания выпустит 999 автомобилей. Большинство из них уже заказаны.

Компания IAT из Китая представила самый дорогой внедорожник Karlmann King. Он стоит $ 3,8 млн. Авто построили на базе американского пикапа F-550. Внешний вид внедорожника напоминает Бэтмобиль. В авто преобладают границы и углы. Кузов бронированный. Вес Karlmann King - 6 т.

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