Говоря о политике сдерживания в отношении России, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео подтвердил массовую гибель российских наемников во время столкновения с силами коалиции в Сирии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам Помпео, россияне встретили в Сирии серьезный отпор Фото: ЕРА Говоря о противодействии политике России в Сирии, он отметил, что несколько недель назад "наемники" из России "встретили отпор", и "пара сотен" из них были убиты.Помпео отказался от подробных комментариев на эту тему.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.По данным СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной 2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.Официально Вашингтон ранее не называл количество жертв со стороны подразделения, атакованного коалицией. Министр обороны Джеймс Мэттис говорил, что Россия опровергла наличия своих граждан на месте инцидента в Дейр-эз-Зоре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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