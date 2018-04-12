Казачье общество "Ирбис" из Санкт-Петербурга заявило, что после разжалования президента США Дональда Трампа из почетных казаков собирается сжечь его чучело. Трамп только полтора года побыл "почетным казаком" Фото: EPA Звание было присвоено в 2016 году, вскоре после победы Трампа на выборах, рассказал председатель "Ирбиса" Андрей Поляков."Мы пригласили президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина (президент РФ Владимир Путин. – ), состоится его встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано", – заявил он. По словам атамана Полякова, казаки собираются сжечь чучело Трампа и американский флаг.Отношения США и России резко обострились на фоне сообщений о химической атаке против населения сирийского города Думы 7 апреля.11 апреля Трамп написал в Twitter, что союзнице Сирии России следует готовиться к применению "хороших, новых и "умных" ракет". Вскоре он опубликовал твит, в котором предложил России прекратить гонку вооружений.12 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль жандармов, следователей, прокуроров, судей и палачей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что трампа сша его президента Теги: мир