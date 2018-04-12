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В России Трампа лишили звания "почетного казака"
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12.04.2018 19:40
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Казачье общество "Ирбис" из Санкт-Петербурга заявило, что после
разжалования президента США Дональда Трампа из почетных казаков
собирается сжечь его чучело. Трамп только полтора года побыл
"почетным казаком" Фото: EPA Звание было присвоено в 2016 году,
вскоре после победы Трампа на выборах, рассказал председатель
"Ирбиса" Андрей Поляков."Мы пригласили президента США к нам в гости
в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на
родине Путина (президент РФ Владимир Путин. – ),
состоится его встреча с Трампом. Потом политические события начали
развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что
заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с
позором из организации. Что и было сделано", – заявил
он. По словам атамана Полякова, казаки собираются сжечь чучело
Трампа и американский флаг.Отношения США и России резко обострились
на фоне сообщений о химической атаке против населения сирийского
города Думы 7 апреля.11 апреля Трамп написал в Twitter, что
союзнице Сирии России следует готовиться к применению
"хороших, новых и "умных" ракет". Вскоре он опубликовал твит, в
котором предложил России прекратить гонку вооружений.12 апреля
спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "никто не уполномочивал
западных руководителей брать на себя роль жандармов, следователей,
прокуроров, судей и палачей".
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