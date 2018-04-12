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Дагестанца осудили за то, что тот требовал у австрийца "одеть жену", - ВИДЕО
12.04.2018 19:41
Дагестанца осудили за то, что тот требовал у австрийца "одеть жену", - ВИДЕО
Мужчина пригрозил изнасиловать женщину, которая была топлес
Кавказца, которого прокурор назвал "самозваным охранником законов", приговорили к пяти месяцам лишения свободы. Его обвинили в домогательствах и угрозах изнасилования.
Дагестанца осудили за то, что тот требовал у австрийца "одеть жену", - ВИДЕО Фото: gettyimages.com

Летом прошлого года 24-летний Шамиль (фамилия не разглашается) с несколькими своими земляками прогуливался по берегу озера Кальтенлойтгебен в Нижней Австрии. Там мужчины напали на отдыхающую молодую пару. Мужчин возмутило то, что женщина была топлес. Не обращаясь к ней, мужчины потребовали от ее спутника, чтобы она немедленно оделась, - сообщает "Кавказ.Реалии".

На видео, которое снял на мобильник и позже выложил на своей странице в Facebook австриец, видно, как обвиняемый призывает его "одеть жену". В противном случае он пригрозил изнасиловать женщину, а его самого сбросить в овраг.

Мужчина с немецким акцентом в споре с австрийцем объясняет свое требование тем, что ему мешает вид женщины, которая "недостаточно одета". На вопрос австрийца, почему бы ему в таком случае не отвернуться, мужчина угрожает изнасиловать и его. Это видео за считанные дни посмотрели десятки тысяч людей.

Инцидент получил широкую известность благодаря тому, что австриец оказался известным фотографом и блогером Томасом Бусеком. Он тайком снял событие на камеру своего телефона и выложил на своей странице в Facebook.

Полиция объявила четырех мужчин, изображенных на видео в розыск. Самому потерпевшему и его спутнице даже не пришлось писать заявление.

Как только выяснилось, что подозреваемые - граждане России, которые ищут политическое убежище в Австрии, в прессе по привычке назвали их чеченцами. И только на суде выяснилось, что трое задержанных родом из Дагестана, один из Афганистана. Трех освободили от уголовной ответственности - как показало следствие, они только лишь присутствовали при инциденте.

На суде 24-летний обвиняемый Шамиль свою вину отрицал.

"Я мужчина, я слабый. Я не мог заставить себя не смотреть на нее. Я просто хотел, чтобы она оделась", - сказал он судье.

На суде выяснилось, что обвиняемый до того, как перебраться в Австрию и попросить там убежища, несколько лет проживал как беженец в Германии. Там он дважды был судим за кражи и грабежи. После того, как немецкие власти отказали ему в убежище, он перебрался в Австрию.

 

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