Мужчина пригрозил изнасиловать женщину, которая была топлес

Летом прошлого года 24-летний Шамиль (фамилия не разглашается) с несколькими своими земляками прогуливался по берегу озера Кальтенлойтгебен в Нижней Австрии. Там мужчины напали на отдыхающую молодую пару. Мужчин возмутило то, что женщина была топлес. Не обращаясь к ней, мужчины потребовали от ее спутника, чтобы она немедленно оделась, - сообщает "Кавказ.Реалии".

На видео, которое снял на мобильник и позже выложил на своей странице в Facebook австриец, видно, как обвиняемый призывает его "одеть жену". В противном случае он пригрозил изнасиловать женщину, а его самого сбросить в овраг.

Мужчина с немецким акцентом в споре с австрийцем объясняет свое требование тем, что ему мешает вид женщины, которая "недостаточно одета". На вопрос австрийца, почему бы ему в таком случае не отвернуться, мужчина угрожает изнасиловать и его. Это видео за считанные дни посмотрели десятки тысяч людей.

Инцидент получил широкую известность благодаря тому, что австриец оказался известным фотографом и блогером Томасом Бусеком. Он тайком снял событие на камеру своего телефона и выложил на своей странице в Facebook.