|Масштабное ДТП под Будапештом: Столкнулись 12 авто
|27.10.2019 18:51
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26 октября на скоростной трассе М3 в Венгрии в районе cела Бог столкнулось 12 автомобилей.
Так, в результате масштабного ДТП получили травмы три человека, а участок автомобильной дороги в сторону Будапешта и Мишкольц была некоторое время перекрыт. Для помощи пострадавшим вызвали спасателей, которые прибыли туда на вертолете.
Из-за многокилометровых пробок полиция советовала ехать другими путями. А также рекомендовала водителям ехать осторожно и соблюдать дистанцию.
Были ли между пострадавших украинцы - пока неизвестно.
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