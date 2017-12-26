Для прекращения конфликта на востоке Украины нужно изменить логику переговоров. Такое мнение выразил прежний председатель Верховной Рады Украины Александр холод в эфире телеканала NewsOne .

"Чтобы прекратить войну, нужно изменить логику переговоров, имея в виду, что внешнее влияние США, Европейского союза и России здесь проявляется. Давайте все же провозгласим референдумом внеблоковый нейтральный постоянный статус Украины", - отметил политик.

Вместе с тем холод пояснил, что таким образом между НАТО и Россией появится буфер, и стороны будут вынуждены договориться между собой, а Украина получит возможность развивать свою экономику и оборонный потенциал.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине обязательно пройдут референдумы о вступлении в НАТО и Европейский союз.

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