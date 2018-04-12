|В бывшем аэропорту Луганска оккупанты сосредоточили десятки единиц бронетехники, – штаб АТО
|12.04.2018 19:44
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Боевики сосредоточили 38 единиц бронетехники и тяжелого вооружения в бывшем аэропорту Луганска, сообщила украинская сторона СЦКК.
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По информации наблюдателей ОБСЕ, на чьи отчеты ссылаются военные, в юго-восточной части Луганска (территория аэродрома), боевики вооруженных формирований РФ сосредоточили 7 единиц танков Т-72, 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 7 единиц самоходных гаубиц 2С1, 7 зенитных ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной модификации. Также задача зафиксировала не менее 14 противотанковых мин на северо-восточной окраине населенного пункта Заиченко, информирует svodka.net.
В то же время, в районах населенных пунктов Бугаевка и Круглик, что в Луганской области, наблюдатели подтвердили факт расположения 40 танков различного типа. Отмечается, что боевики российско-оккупационных войск продолжают сосредоточивать техники и вооружения непосредственно в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения.
По имеющейся информации, близко от водопроводной станции населенного пункта Голубовка, и на западной окраине населенного пункта Сарабаш зафиксировано расположение САУ разного калибра, а на территории сельскохозяйственного предприятия населенного пункта Обозное — танки различной модификации.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что расценивает указанное, как систематическое пренебрежение главарями оккупационной администрации Российской Федерации положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей, по отводу тяжелой техники и вооружения от линии разграничения сторон.
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