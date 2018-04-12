В российском Подмосковье автобус, в котором находились 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, передает РБК .

"В автобусе находились 40 детей и 17 взрослых. Есть пострадавшие. Сейчас уточняем, кто пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об отправке детей в пункт назначения другим автобусом.

Очевидец аварии рассказал, что в результате дорожно-транспортного происшествия автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. На месте образовалась пробка.

Кроме того, указано, что в результате инцидента пострадали 15 детей, водитель легкового автомобиля погиб.

Как сообщал svodka.net ранее, около села Рыбное Ивано-Франковской области водитель автомобиля марки Opel Vectra осуществил наезд на двух сотрудников полиции , повредил служебный автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

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