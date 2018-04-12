На одной из новостроек в центре Киева установили табличку с надписью, что в этом доме купил квартиру народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 6 сентября 2016 года появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 млн грн Фото: Сергій Лещенко / Facebook "В этом доме за 7.5 млн грн купил квартиру площадью 192 м² замечательный украинский журналист и борец с коррупцией Сергей Лещенко", – написано на табличке. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166336187399018&id=100020679142817 Кроме того, там указано, что покупка квартиры состоялась при поддержке "украинских меценатов и государственных деятелей" Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Ивана Фурсина.Кому принадлежит инициатива установить табличку, не сообщается.6 сентября 2016 года появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 млн грн. В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, следовательно он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины – диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от 2 до 7 тыс. евро. Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе информационно-аналитической проверки не выявило фактов незаконности источников приобретения Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений. 4 апреля 2018 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что, согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить себе купить квартиру в центре Киева за $350 тыс. Он отметил, что в Единый список досудебных расследований были внесены данные о покупке Лещенко квартиры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лещенко что квартиру купил киева Теги: политика