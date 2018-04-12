|Аваков получил предписание от НАПК в отношении подчиненного
|12.04.2018 19:49
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НАПК требует провести служебное расследование в отношении начальника реабилитационного центра МВД Петра ИванишинаНациональное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписаний министру внутренних дел Арсену Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина и Председателю правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу относительно его заместителя Виталия Кучевского.
Арсен Аваков. Фото: unian.net
Предписания внесены в связи с нарушением Иванишиным и Кучевским требований ч. 1 ст. 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием корпоративных прав.
"НАПК установило, что начальник Медицинского центра "Жемчужина Прикарпатья" и заместитель председателя правления Государственного ипотечного учреждения, будучи должностными лицами юридических лиц публичного права, не передали в установленном порядке принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность", - сообщается на сайте НАПК.
Согласно предписаниям, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
В агентстве добавили, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению.
Как сообщалось, 1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Было подано 813,3 тыс. деклараций.
Полная проверка электронной деклараций топ-чиновников за 2017 год началась 10 апреля.
Напомним, новый законопроект, предложенный Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК), значительно сокращает количество публично доступной информации в декларациях чиновников, а также позволяет правоохранителям, которые отправляются в командировку в зону АТО, не декларировать свое имущество.