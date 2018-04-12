НАПК требует провести служебное расследование в отношении начальника реабилитационного центра МВД Петра Иванишина

Предписания внесены в связи с нарушением Иванишиным и Кучевским требований ч. 1 ст. 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием корпоративных прав.

"НАПК установило, что начальник Медицинского центра "Жемчужина Прикарпатья" и заместитель председателя правления Государственного ипотечного учреждения, будучи должностными лицами юридических лиц публичного права, не передали в установленном порядке принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность" , - сообщается на сайте НАПК.

Согласно предписаниям, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

В агентстве добавили, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению.

Как сообщалось, 1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Было подано 813,3 тыс. деклараций.

Полная проверка электронной деклараций топ-чиновников за 2017 год началась 10 апреля.