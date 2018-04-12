Около 40% украинской мясной продукции содержит антибиотики. Об этом в комментарии заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, самым безопасным мясом считается курятина промышленного производства. Зато домохозяйства и мелкие производители антибиотиками злоупотребляют.

"Украинская курятина промышленного производства не содержит следов антибиотиков. Там стандарты очень высоки. Зато, если мы говорим о небольших производителей курятины - оттуда антибиотики никак не исчезнут, там их содержание значительно выше допустимых норм", - подчеркнул он.

Антибиотик можно встретить в свинине и говядине, добавил Дорошенко.

"На сегодняшний день параметры содержания антибиотиков в мясе - исключительно на совести самого производителя. Но около 30-40% только украинского мяса нашпиговано антибиотиками, в то время как в Европе этот показатель составляет менее 1%. Речь идет, опять же, о небольших производителях курятины, отрасль свиноводства и КРС", - рассказал Дорошенко.

Напомним, в рамках собственного социального эксперимента проверил украинскую курятину на содержание антибиотиков. В избранных образцах торговых марок "Наша Ряба", "Гаврилівські курчата" и "Львівські курчата" антибиотиков не выявлено. В то же время, в "Гаврилівських курчатах" обнаружена сальмонелла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира