|
Захарова обвинила ВОЗ в распространении бездоказательной информации о химатаке в Сирии
|
12.04.2018 19:56
|
В ситуации с якобы химической атакой в Сирии вопросы возникают по
поводу того, кто подсчитывал количество пострадавших, в какие
медучреждения их поместили и кто устанавливал причины смерти,
отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Мы-то знаем цену
этим источникам информации Фото: ЕРА "Мы рассматриваем заявление
ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и
бездоказательной информации, которая провоцирует желающих
возбуждать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям.
Призываем ВОЗ проявлять большую беспристрастность", – сказала
она.Спикер МИД РФ назвала историю с отравлением химическими
веществами "сфабрикованной"."Как выяснилось, большинство полученной
организацией информации было предоставлено небезызвестными "Белыми
касками" (в РФ их называют людьми, "действующими под личиной
спасателей". – ), а также сирийско-американским
медицинским обществом", – отметила Захарова.Она пожаловалась,
что при попытке российской стороны связаться с руководством ВОЗ их
"телефоны были недоступны"."Несмотря на то, что представители
организации заверяли нас, что источники информации "в высшей
степени заслуживают доверия", мы-то знаем цену этим источникам
информации", – сказала Захарова.По ее словам, вопросы
возникают по поводу того, кто подсчитывал количество пострадавших,
в какие медучреждения их поместили и "кто устанавливал диагнозы и
причины смерти".7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп
предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48
часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным
ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл
американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми
ракетами "Томагавк".10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что возможные удары стран Запада по целям в
Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское
радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах
Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной
инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации
The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по
Сирии, чем в 2017 году. Премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй готовится присоединиться к операции в Сирии.Посол
России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия
оставляет за собой право сбиватьамериканские ракеты, выпущенные по
целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты
"прилетят – хорошие, новые и "умные".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира