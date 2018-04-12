В ситуации с якобы химической атакой в Сирии вопросы возникают по поводу того, кто подсчитывал количество пострадавших, в какие медучреждения их поместили и кто устанавливал причины смерти, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Мы-то знаем цену этим источникам информации Фото: ЕРА "Мы рассматриваем заявление ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих возбуждать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям. Призываем ВОЗ проявлять большую беспристрастность", – сказала она.Спикер МИД РФ назвала историю с отравлением химическими веществами "сфабрикованной"."Как выяснилось, большинство полученной организацией информации было предоставлено небезызвестными "Белыми касками" (в РФ их называют людьми, "действующими под личиной спасателей". – ), а также сирийско-американским медицинским обществом", – отметила Захарова.Она пожаловалась, что при попытке российской стороны связаться с руководством ВОЗ их "телефоны были недоступны"."Несмотря на то, что представители организации заверяли нас, что источники информации "в высшей степени заслуживают доверия", мы-то знаем цену этим источникам информации", – сказала Захарова.По ее словам, вопросы возникают по поводу того, кто подсчитывал количество пострадавших, в какие медучреждения их поместили и "кто устанавливал диагнозы и причины смерти".7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк".10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится присоединиться к операции в Сирии.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбиватьамериканские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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