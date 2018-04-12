|Катя Осадча підкорює Естонію без макіяжу (ФОТО)
|12.04.2018 19:57
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Відома українська телеведуча Катя Осадча днями відвідала Таллін, Етонія. Зірка вже заінтригувала шанувальників свтілиною з переможцем Євробачення Олександром Рибаком і пообіцяла інтерв'ю з виконавцем у "Світському житті", а зараз повертається до України.
В Інстаграмі Катя показала фото, на якому позує без макіяжу у аеропорті.
"Добрий естонський ранок", - підписала фото Осадча. Шанувальники ж завалили зірку компліментами, запевняючи, що без косметики Катя виглядає немов підліток!
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