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Катя Осадча підкорює Естонію без макіяжу (ФОТО)
12.04.2018 19:57

Відома українська телеведуча Катя Осадча днями відвідала Таллін, Етонія. Зірка вже заінтригувала шанувальників свтілиною з переможцем Євробачення Олександром Рибаком і пообіцяла інтерв'ю з виконавцем у "Світському житті", а зараз повертається до України.

В Інстаграмі Катя показала фото, на якому позує без макіяжу у аеропорті.

"Добрий естонський ранок", - підписала фото Осадча. Шанувальники ж завалили зірку компліментами, запевняючи, що без косметики Катя виглядає немов підліток!

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Кві 2018 р. о 2:21 PDT


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