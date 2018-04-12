В Винницкой школе распылили газ: шесть учеников пострадали Между двумя учениками возник спор, в котором один из подростков распылил газ В общеобразовательной школе Винницы один из учеников распылил газ раздражающего действия, в результате чего один ученик попал в больницу, еще пятерым оказали помощь на месте. Фото: ukranews.com Из школы эвакуировали около 500 школьников и преподавателей, - сообщает пресс-служба полиции области. По данным правоохранителей, между двумя учениками возник спор, в котором один из подростков распылил газ. Полицейские изъяли баллончик с газом и сообщили, что предоставят этому инциденту правовую оценку. Напомним, в Одесской области правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором. В Канаде 14 игроков юниорской команды по хоккею погибли в ДТП

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