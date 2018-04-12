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В Винницкой школе распылили газ: шесть учеников пострадали
12.04.2018 19:57
В Винницкой школе распылили газ: шесть учеников пострадали
Между двумя учениками возник спор, в котором один из подростков распылил газ
В общеобразовательной школе Винницы один из учеников распылил газ раздражающего действия, в результате чего один ученик попал в больницу, еще пятерым оказали помощь на месте.
В Винницкой школе распылили газ: шесть учеников пострадали Фото: ukranews.com

Из школы эвакуировали около 500 школьников и преподавателей, - сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, между двумя учениками возник спор, в котором один из подростков распылил газ. Полицейские изъяли баллончик с газом и сообщили, что предоставят этому инциденту правовую оценку.

Напомним, в Одесской области правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором.

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