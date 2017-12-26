Футурологи центра инноваций Ars Electronica Futurelab (Линц, Австрия) решили рассчитать, что произойдет в мире через 20 лет. Прогнозы действительно впечатляют.

Ученые отмечают, что за счет развития искусственного интеллекта и создаваемых на его основе технологий в будущем люди будут жить дольше и здоровее, а еще появится много вещей и явлений, которые сегодня считаются неестественными, пишет «24 Канал».

Технологии

К примеру, людей везде будут окружать чипы, соединенные с интернетом, которые будут встроены в предметы, одежду, стены. Если сегодня около 25 млрд устройств подключены к сети, то только к 2020 году их количество увеличится до 50 млрд, что уже говорить о 2037 годе. То есть на каждого человека будет приходиться в среднем 7 устройств.

Здоровье

Также появятся устройства, которые смогут построить графики показателей здоровья, а сенсоры, размещенные на одежде, коже и предметах, будут регистрировать жизненные показатели, собирать данные о состоянии здоровья, анализировать их и ставить диагнозы, что резко повысит продолжительность жизни людей.

Питание

Ученые отмечают, что в семьях появятся умные холодильники, – то есть они смогут хранить данные о продуктах и сроках их годности и будут связаны с интернет-магазинами, через которые легко смогут на основе запросов владельца автоматически заказывать еду. Такие новинки уже есть в продаже, но их цена пока высока для обычной семьи.

Также уже к 2030 году с большой вероятностью появятся стейки из искусственного мяса. Если сейчас бургеры с таким компонентом являются очень дорогими, то уже в 2020 году «лабораторный» бургер будет стоить около 10 долларов за штуку.

Транспорт

Конечно, и это вполне предсказуемо, вскоре обычные автомобили будут заменены электрифицированными автобусами и машинами автономного управления, благодаря которым сократится количество аварий и пробок на дорогах.

Ученые утверждают, что технологический прогресс будет все больше помогать перемене работы или ее отмене, а сами люди будут готовы обучаться различным сферам в течение всей жизни, за счет чего уровень производительности всей общемировой экономики будет постоянно расти.

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