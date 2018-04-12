Украина ссылается на Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в своих исках в международные суды относительно агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует svodka.net.

«Почему не отменен до этого времени? Хочу напомнить, что это именно одно из тех принципиальных соглашений, на которые мы ссылаемся и в своих исках относительно агрессии РФ против Украины в международные суды. Из-за того, что настоящим договором Россия признает нашу территориальную целостность и нерушимость границ, и именно для этого нам абсолютно было необходимо продолжать ссылаться на это соглашение», — отметила Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос, почему до сих пор не отменен Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Она также сказала, что в одностороннем порядке «Украина может отменить отдельные положения настоящего договора, и это непростая работа».

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