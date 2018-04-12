Курчатовский институт празднует 75-летие.После посещения института Владимиром Путиным Михаил Ковальчук, возглавляющий Исследовательский центр, собрал пресс-конференцию, на которой рассказал, какие научные достижения они обсуждали с Президентом, а также о генно-модифицированными продуктах , цветных революциях и "цифровом гулаге" .

Михаил Ковальчук, директор Курчатовского института

Сегодня военная колонизация сменилась технологическим порабощением, который осуществляется при поддержке военных сил. Давайте посмотрим простую вещь – вот все эти цветные революции там, где нефть и газ. Я туда пришел – чем менее образованная толпа, тем лучше. Поэтому не надо добивать образование до конца, чтобы оно было, так сказать, очень поверхностным: убедить вас в том, что учиться не надо, – просто нажали кнопку... Как один актер сказал: "В Википедии все есть". Не надо думать: нажал кнопку – и тебе монотонный голос говорит: налево, направо. А дальше я вас превращаю в полностью управляемую электрическим тумблером цивилизацию. Я выключил электрический тумблер – и все закончилось. У вас в голове пусто, потому что Википедия умерла, а как проехать, вы тоже не знаете, потому что тетка замолчала в GPS. Вот смотрите, что делается, где цветные революции: пришли люди малограмотные, бесплатно раздали айфоны, повесили спутник, промыли мозги, и из суверенного, прекрасно (по тем понятиям, меркам) живущего государства, как Ливия, вы превратились во что? С помощью применения массовой первой когнитивной технологии управления массовым сознанием свергли власти, цветущие страны превратили в руины, где толпы бегают, убивают друг друга, а вы зато получили доступ к ресурсам.

Мы становимся уязвимы по-другому: через лекарства, через продукты, через напитки… Американцы делали прививки в какой-то латиноамериканской стране в течение года от каких-то болезней. Сто процентов женского населения безуспешно. Понимаете, какая история? Вот мы творческая нация, интеллектуальная, и на самом деле сегодня на рынке востребован единственный продукт – это интеллект, и с каждым днем его цена и важность будут только возрастать. На самом деле действительно формируется система по изоляции существенной части населения из общей жизни. Ее забирают в Сети, ее забирают в GPS. Она действительно там начинает жить, в виртуальном мире, потому что она здесь уже, может быть, не нужна. Вот что происходит. И мы туда охотно идем. Это же построено на самом деле – цифровой ГУЛАГ по-русски, но только в этот ГУЛАГ цифровой люди-то идут сами. Им мама не посоветовала правильно, а сами соображают плохо. И они в этот ГУЛАГ идут. Ну и хорошо. Вот они туда все и собираются. Они полностью управляемы этой кнопкой.

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