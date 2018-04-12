Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Кремль должен предоставить ответы после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом говорится в заявлении британского МИД, передает

Б.Джонсон отметил, что сегодня эксперты ОЗХО подтвердили выводы Британии о происхождении химического вещества, которым отравили Скрипалей в Солсбери. Это было нервно-паралитическое вещество военного класса "Новичок".

"Такой вывод основывается на исследованиях в четырех независимых, авторитетных лабораториях по всему миру. Все они получили одни и те же результаты", - говорится в заявлении.

Джонсон подчеркнул, что нет никаких сомнений, какое именно вещество было применено и кто ответственен за отравление.

"Только в России есть средства, мотивы и записи", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что британская сторона попросила ОЗХО проверить эти образцы, чтобы обеспечить соблюдение международных протоколов. А потом - с целью прозрачности распространила отчет для всех государств-членов организации, включая Россию.

"Мы будем постоянно работать с нашими партнерами, чтобы помочь смягчить гротескное использования такого оружия, и мы созвали сессию Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы", - подчеркнул Джонсон.

Он подчеркнул, что использование такого вида оружия не может быть оправданно и ему следует положить конец.

Как сообщал 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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