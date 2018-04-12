При президенте Владимиру Путину Россия несет миру только проблемы.

Об этом сказал посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас в кулуарах Киевского форума по безопасности, передает со ссылкой на .

"Все ключи решения проблемы лежат у президента Путина в кармане. Но он не заинтересован ни в каком решении на Донбассе. Пока не будет такой заинтересованности, никакого решения по Донбассу не будет. Нужно прижимать Путина и санкциями, и другими методами, заставляя его выполнять Минские договоренности" - сказал Вайтекунас.

Он отметил, что Литва понимает опасности от строительства российского газопровода "Северный поток-2".

"Мы понимаем, какую опасность это представляет. Но вопрос в том, что мы делаем. Именно это меняет мир. Нужно убедить Европу, что Путин - это не возможность, а проблема. И не цепляться за российские экономические, финансовые и другие проекты, потому что они ничего кроме проблем для нас не создают. Россия президента Путина - это проблема", - констатировал дипломат.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что способны разгромить боевиков и российских наемников в Донбассе за несколько недель.

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