|"В этом доме за 7.5 млн грн купил квартиру Лещенко". На стене дома в центре Киева повесили памятную табличку
|12.04.2018 20:04
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166336187399018&id=100020679142817
Кроме того, там указано, что покупка квартиры состоялась при поддержке "украинских меценатов и государственных деятелей" Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Ивана Фурсина.Кому принадлежит инициатива установить табличку, не сообщается.6 сентября 2016 года появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 млн грн.
В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, следовательно он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины – диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от 2 до 7 тыс. евро.
Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе информационно-аналитической проверки не выявило фактов незаконности источников приобретения Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.4 апреля 2018 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что, согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить себе купить квартиру в центре Киева за $350 тыс. Он отметил, что в Единый список досудебных расследований были внесены данные о покупке Лещенко квартиры.
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