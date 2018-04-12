"Военная агрессия РФ не должна получать поддержки от западных партнеров"

Арсений Яценюк подчеркнул, что в сложнейшие для свободного мира времена "необходимо держать единство": "Это единство не только на словах, но и в очень жестких действиях. Это и санкции, и политический разговор, и военная сила. Это единство в том числе и в экономической политике" .

"Российская военная агрессия дальше получает поддержку, как ни странно, даже со стороны некоторых западных партнеров. Строительство "Северного потока-2", который занимает миллиарды долларов у граждан Украины, Польши, Словакии, который нарушает торговые отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки и направлен только на одно - как сделать еще больше зависимость Европы от российского газа и как профинансировать армию, - должен быть остановлен" , - подчеркнул он.

"Здесь должно быть наше единство - так же не на словах, а в действиях" , - сказал руководитель "Народного фронта".

Ежегодный международный мероприятие "Киевский Форум", начатый Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе.