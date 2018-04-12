|Яценюк: "Северный поток-2" будет финансировать армию, - видео
|12.04.2018 20:05
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"Военная агрессия РФ не должна получать поддержки от западных партнеров"руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в четверг, 12 апреля, открывая 11-й Киевский форум, отметил, что строительство "Северного потока-2", имеет целью еще более усилить зависимость Европы от российского газа и профинансировать армию, что должно быть остановлено.
Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк подчеркнул, что в сложнейшие для свободного мира времена "необходимо держать единство": "Это единство не только на словах, но и в очень жестких действиях. Это и санкции, и политический разговор, и военная сила. Это единство в том числе и в экономической политике".
"Российская военная агрессия дальше получает поддержку, как ни странно, даже со стороны некоторых западных партнеров. Строительство "Северного потока-2", который занимает миллиарды долларов у граждан Украины, Польши, Словакии, который нарушает торговые отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки и направлен только на одно - как сделать еще больше зависимость Европы от российского газа и как профинансировать армию, - должен быть остановлен", - подчеркнул он.
"Здесь должно быть наше единство - так же не на словах, а в действиях", - сказал руководитель "Народного фронта".
Ежегодный международный мероприятие "Киевский Форум", начатый Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе.
Тема Форума, проходящего в Киеве 12-13 апреля, - "План регенерации для безопасного будущего". Более 400 международных и украинских лидеров, представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят глобальные вопросы безопасности тенденции и вызовы в современных международных отношениях и важность Украины для региональной и европейской безопасности и демократии.