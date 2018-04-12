Соединенные Штаты Америки обещают обновленный подход к сдерживанию Российской Федерации, а также завершение мягкой политики. Об этом сообщил кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео в ходе заседания международного комитета Сената США, передает CNN .

"Если меня утвердят, то эта власть продолжит усилия, чтобы восстановить сдерживание России", - сказал он.

Помпео указал, что США необходимо прекратить годы мягкой политики по отношению к агрессивной стратегии Российской Федерации.

"Россия продолжает действовать агрессивно, чему способствовали годы мягкой политики в отношении этой страны. Теперь это закончилось", - подчеркнуло он.

Кандидат на пост государственного секретаря добавил, что список действий администрации Соединенных Штатов Америки, благодаря которым цена агрессии для российского президента Владимира Путина увеличится, довольно велик.

Также Помпео указал, что действия Российской Федерации "представляют угрозу для США".

Кроме того, он уверен, что Соединенные Штаты Америки должны помочь Украине защитить свой суверенитет.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, прежний сотрудник Пентагона, советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер считает, что необходимо отменить приглашение президента России Владимира Путина посетить Белый дом на фоне последствий химической атаки в Сирии и причастности РФ к применению химического оружия в Британии.

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