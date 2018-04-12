В бета-версии watchOS 4.3.1 появилось предупреждение о том, что в будущих версиях системы перестанут работать старые приложения, разработанные для watchOS 1.0. Об этом сообщает со ссылкой AppleInsider.

В ноябре 2017 Apple перестала публиковать в App Store программы, которые разработаны для watchOS 1 и не получили необходимых обновлений. С первого апреля разработчики должны использовать SDK для watchOS 2 или новее, чтобы компания разместила их приложения в магазине.

На данный момент точная дата отказа неизвестна, но скорее только Apple Watch перейдет на новые приложения в июне 2018 года.

Как сообщал правоохранители Австралии использовала данные "умного" часов Apple Watch в качестве доказательства по делу об убийстве Аделаиды Мирны Нильссон.

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