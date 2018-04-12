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Аргентинские полицейские списали исчезновение 540 кг марихуаны на мышей
12.04.2018 20:13
Аргентинские полицейские списали исчезновение 540 кг марихуаны на мышей
Восемь правоохранителей уволены и задержаны
В Аргентине восемь полицейских уволили после того, как они объяснили пропажу 540 кг марихуаны со склада в Пилар тем, что ее "съели мыши".
Аргентинские полицейские списали исчезновение 540 кг марихуаны на мышей Фото: соцсети

Судебные эксперты усомнились, что мыши едят наркотики, и даже если бы они их съели, то скончались бы на месте. Однако на складе мертвых мышей не нашли, - сообщает BBC.

На данный момент уволенных правоохранителей задержали. 4 мая состоится суд, который будет решать, исчезли наркотики "специально или в результате халатности".

Всего на складе в Пилар хранится 6 тыс. кг марихуаны. Пропажу наркотиков обнаружили только тогда, когда в городе сменился начальник полиции. О нехватке сообщил Эмилио Порто, который сменил на посту Хавьера Спесиа.

По данным правоохранителей, Спесиа не подписал документы для инвентаризации наркотиков, когда покинул свой пост в апреле 2017 года. Он также находится под следствием за то, что не подал отчет о прибыли и убытках за последний год. 

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