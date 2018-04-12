Восемь правоохранителей уволены и задержаны

Судебные эксперты усомнились, что мыши едят наркотики, и даже если бы они их съели, то скончались бы на месте. Однако на складе мертвых мышей не нашли, - сообщает BBC .

На данный момент уволенных правоохранителей задержали. 4 мая состоится суд, который будет решать, исчезли наркотики "специально или в результате халатности".

Всего на складе в Пилар хранится 6 тыс. кг марихуаны. Пропажу наркотиков обнаружили только тогда, когда в городе сменился начальник полиции. О нехватке сообщил Эмилио Порто, который сменил на посту Хавьера Спесиа.