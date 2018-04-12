Поражение — это подрыв доверия к власти, к самому Путину, и следовательно локальное российское поражение в Сирии особенно опасно для нас, как раненый зверь для охотника, пишет известный общественный активист и публицист в Фейсбуке.

Наш житель запасается попкорном, и устраивается поудобнее возле телевизора, ожидая ярких, победных картинок из Сирии. Очень хочется обывателю, чтобы США и их союзники наказали кровожадного Асада, а заодно наваляли российским ихтамнетам, информирует svodka.net.

В том, что так оно и будет, ни у кого, кажется, сомнений нет. Даже Пётр Алексеевич осмелел, и под шумок всеобщего шухера решился таки инициировать отмену некоторых статей Договора о дружбе с Российской Федерацией и окончательно выйти из СНГ.

Если операция союзных сил против сирийского диктатора будет успешной, то, вероятно, Украина даже откажется от услуг Медведчука в переговорном процессе с Кремлём…

Но если смотреть на вещи серьёзно, а не сквозь строчки противоречивых трамповских твитов, то, во-первых, может ничего феерического и не случится — Трамп с Путиным снова договорятся по Сирии, и радостной сердцу нашего обывателя чужой войны не будет.

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Во-вторых, если Россию накажут в Сирии, то отыграется она в Украине. Это как пить дать.

Поражение для империи смерти подобно — это нарушение баланса, подрыв государственной идеологии, удар по психике маленького россиянина, компенсирующего ущербность своего бытия эфемерной принадлежностью к Великой России.

Поражение — это подрыв доверия к власти, к самому Путину, и следовательно локальное российское поражение в Сирии особенно опасно для нас, как раненный зверь для охотника.

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Нам не шампанское готовить надо, а доставать из чулана форму и тревожные рюкзаки.

Третья мировая война может начаться не в Сирии, а в Украине.

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