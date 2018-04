Похороны великого боксера оплатил его главный соперник По теме: В 2003 году престижный американский журнал "The Ring" составил список величайших панчеров всех времен. На первое место поставил легендарного американского боксера, "Коричневого бомбардировщика" Джо Луиса. Он умер 12 апреля 1981 года в возрасте 66 лет, передает со ссылкой на . Главным его оппонентом в ринге был любимец Адольфа Гитлера, немец Макс Шмелинг. В июне 1936 года на "Yankee Stadium" в Нью-Йорке, , они встретились впервые. Шансы оценивали 10 к 1 на победу американца. Но он сенсационно проиграл нокаутом в 12-м раунде. Матч получил звание "Бой года" по версии журнала "The Ring", а Шмелинг стал национальным героем Германии. Рузвельт вдохновлял Луиса Через два года, в июне 1938-го, соперники сошлись в матче-реванше на том же стадионе. Бой имел немалый политический подтекст, согласно которому свобода и демократия торжествуют над диктатурой. Перед боем Джо Луис побывал в Белом доме, где президент Рузвельт вдохновлял его словами: "Джо, для победы над Германией нам нужны такие мускулы, как у тебя". Поединок в присутствии более 70 тыс. зрителей длился только 124 секунд. После трех нокдаунов рефери зафиксировал победу техническим нокаутом американца. Журнал "The Ring" признал его "Боем десятилетия". Джо Луис оставил бокс в 1951 году после поражения от Рокки Марчиано. К тому времени его финансовое состояние оценивали в $4,5 млн. Но деньги быстро разошлись. Его похороны полностью оплатил Макс Шмелинг.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура его года джо шмелинг сша Теги: спорт