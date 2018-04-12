Германия поддерживает желание союзников указать властям Сирии на неприемлемость использования химического оружия, однако не собирается участвовать в военной операции, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Меркель рассказала о позиции Германии по Сирии Фото: ЕРА Она добавила, что при этом Германия поддерживает все, что делается союзниками для того, чтобы указать на неприемлемость использования химического оружия.Как пишет "Немецкая волна", Меркель выразила готовность поддержать США, Францию и Великобританию."Если постоянные члены Совбеза ООН предпримут шаги, выходящие за рамки дипломатии, мы окажем им поддержку", – сказала она, не уточнив, какой именно может быть помощь.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".12 апреля The Times написала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит страну к наступательной операции на режим президента Башара Асада в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии что апреля меркель заявил Теги: мир