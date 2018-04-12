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Меркель заявила, что Германия не будет участвовать в военных действиях союзников в Сирии
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12.04.2018 20:20
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Германия поддерживает желание союзников указать властям Сирии на
неприемлемость использования химического оружия, однако не
собирается участвовать в военной операции, заявила канцлер Германии
Ангела Меркель. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меркель рассказала о позиции Германии по Сирии Фото: ЕРА Она
добавила, что при этом Германия поддерживает все, что делается
союзниками для того, чтобы указать на неприемлемость использования
химического оружия.Как пишет "Немецкая волна", Меркель выразила
готовность поддержать США, Францию и Великобританию."Если
постоянные члены Совбеза ООН предпримут шаги, выходящие за рамки
дипломатии, мы окажем им поддержку", – сказала она, не
уточнив, какой именно может быть помощь.7 апреля 2018 года
волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на
город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда
американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл
американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60
крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к
нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент
Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада
по целям в Сирии союзников официального Дамаска не
коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в
разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и
элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара
США.По информации The New York Times, Белый дом планирует
более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане
Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право
сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии.
Трамп в ответ заявил, что ракеты
"прилетят – хорошие, новые и "умные".12 апреля The Times
написала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит
страну к наступательной операции на режим президента Башара Асада в
Сирии.
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