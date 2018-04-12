Интерпол во Франции задержал Армена Саркисяна, которого силовые ведомства в Украине считают организатором групп "титушек", действовавших во время событий на Майдане. По словам главы МВД Арсена Авакова Киев получил официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Как информирует "Украинская правда" со ссылкой на главу МВД, Саркисяна задержали на дороге во время проверки документов.

Cаркисяну избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генеральная прокуратура Украины должна прислать документы для его экстрадиции. Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, с этими группами связывают убийство журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия.

Юрий Крысин, которого недавно поместили под арест, являлся "подшефным" Саркисяна. "Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", - рассказал подробности Аваков.

По Саркисяну есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений. После Майдана Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.

"Вести" уже сообщали о причастности Саркисяна к убийству коллеги Вячеслава Веремия. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что в ночь с 18 на 19 февраля на перекрестке Большой Житомирской и Владимирской было убито шесть человек, между них и Слава.

«Отрядами титушек руководили Чеботарев, Саркисян, известный как Армен Горловский, и Крысин.

Установлено более 20 человек, участников этого разбоя. Крысин дал показания, он признался, что избивал журналиста битой.

А в решающий момент вышел убийца «Х» и прямым выстрелом нанес смертельное ранение Вячеславу. Мы не называем имени этого человека, потому что он — в розыске», — заявил Аваков. При этом из речи министра следует, что стрелявшим мог быть Армен Саркисян.

Армена Саркисяна называют смотрящим за Горловкой.

В прессе пишут, что в его автопарке есть «Мазератти» и «Бентли».

«Он — криминальный авторитет, насколько мне известно, сейчас он покинул страну сразу же после исчезновения Януковича. Является вице-президентом Донецкой областной и Горловской городской федераций бокса, владеет развлекательными заведениями в городе», — рассказал руководитель ВО «Свобода» в Донецкой области Игорь Славгородский.

В активах Саркисяна — локальный коктейль-холл «Зефир», ресторан «Гостиный двор», Красноармейский машиностроительный завод, владеет двумя местными интернет-ресурсами.

Задержанный спортсмен Юрий Крысин засветился как руководитель рейдеров в нескольких скандальных историях. «Он был между группы титушек, которые выселяли киевскую учительницу Нину Москаленко из дома на Печерске», — рассказал нам киевлянин Дмитрий. Видели Крысина при захвате Лукьяновского рынка и земли под автостоянкой на ул. Ревуцкого. Крысин, по кличке Шкаф, — прежний член преступной группировки Горловки.

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