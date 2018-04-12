Трансгуманисты действительно намерены заменить людей роботами

На прошлой неделе стали известны фильмы, которые в 2018-2019 гг. получат поддержку от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) при российском правительстве. В компании новых проектов Федора Бондарчука (фильм о великом русском путешественнике Федоре Конюхове) и Алексея Учителя (картина о не менее легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове) оказалась странная комедия Жоры Крыжовникова (Андрея Першина) под названием «Идеальный мужчинка» (первое название – «Ошибка 102»). Впрочем, странная она только на первый взгляд – тема, затронутая автором, ныне очень актуальна и выбрана не случайно.

«Главный действующий герой фильма – робот, время действия – буквально завтра. Робот настраивается на желания хозяйки, он – идеальный мужчинка, я бы даже фильм так назвал. Он понимает героиню лучше, чем она сама себя. По сути это будут «Приключения Электроника» 18+». Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели», – цитирует ТАСС рассказ Крыжовникова о будущем фильме, который будет профинансирован Фондом кино на основе частичного возврата средств.

Автор, прямо скажем, не самых высокоинтеллектуальных комедий «Горько!» и «Самый лучший день» считает, что сейчас отношения между мужчиной и женщиной активно обсуждаются в обществе, следовательно «пришло время подойти к этой теме с юмором». На самом деле, Крыжовникова, которая легла в основу будущей картины, юмора там будет немного. Зато прекрасно будет реализовано продвижение окна Овертона, приближающего эпоху близких взаимоотношений киборгов и людей, равно как и приобретение людьми свойств и характеристик машины. Это уже не футурология, не научная фантастика, а тщательно спланированное проектирование будущего. И подобные картины, действительно заставляющие нас принять как норму секс с роботами, финансируются вовсе не из-за блестящей защиты автором своего проекта.

Достаточно обратиться к декларации Всемирной ассоциации трансгуманистов (ВТА), принятой в 2002 году. Там есть пункт следующего содержания: «трансгуманизм защищает право на достойную жизнь всех высокоразвитых существ с чувственным восприятием (будь то люди, постлюди, меньшие наши братья животные или организмы с искусственным интеллектом) и разделяет многие принципы современного гуманизма». На самом же деле к гуманизму эта наука не имеет никакого отношения, она даже ему противопоставляется. Человек уже перестает быть мерилом всех вещей, происходит выход за рамки человеческого, природного, естественного начала, размытие рамок сознания человека и его подмена искусственным интеллектом. Нас пытаются убедить, у ИИ также есть чувственное восприятие, следовательно, надо почитать таких существ, относиться к ним как к равным.

И это никакой не нелепость – в европарламенте на высшем уровне озабочены «проблемой» узаконения прав роботов как «электронных лиц» (фактически – физических лиц, равных людям). А в России айтишники еще в конце 2016 года заявили о готовой концепции , предполагающего создание единого реестра роботов по аналогии с ЕГРЮЛ. Есть все основания полагать, что лоббисты «прав роботов» в самое ближайшее время постараются протащить аналогичные законопроекты в Госдуме в контексте захватывающей все сферы нашей жизни «цифровой экономики» и .

А пока полным ходом идет обработка сознания и моральная подготовка «биообъектов» (т.е. нас с вами) к расчеловечиванию. Конечно, фильм Крыжовникова - лишь капля в море, но «камень человечности» подтачивается последовательно уже много лет. Об этом, кстати, и новый роман Виктора Пелевина «iPhuck 10» (2017 г.), рассказывающий о похождениях искусствоведа Марухи Чо и ее романах… разумеется, с роботами. Писатель доходчиво показывает, что единственные близкие отношения, которые будут возможны для человека в ближайшем будущем – это отношения с техническими устройствами, созданными искусственно. Любовь мужчины и женщины и ее физическое выражение станут глубокой маргинальщиной и даже попадут под запрет.

И если кто-то думает, что трансгуманисты просто хотят облегчить и улучшить нашу жизнь путем введения в нее роботов в качестве милых и послушных помощников, он глубоко заблуждается. На финальном этапе выход за рамки человеческого подразумевает обязательную роботизацию. Поэтому в обществе активно продвигается теория «социального пола» (гендера), уничтожение физиологических (путем медицинских операций, фармакологии) и психологических (путем массированной ЛГБТ-пропаганды начиная с яслей и детсадов) различий между мужчиной и женщиной. Идеальное существо «новой эры» – напичканное имплантами «оно», примерно как главный герой снятого не так давно блокбастера «Призрак в доспехах» (в фильме для вида пытаются сохранить принадлежность героини к женскому полу в прошлой жизни, при этом подчеркивается полное отсутствие половых признаков в ее «цифровой личности»).

Начнется все с массового внедрения имплантов, микрочипов, а закончится полной заменой человека разумного на созданный в лабораториях (или уже непосредственно искусственным интеллектом) «продукт». Между прочим, именно так обозначалась конечная цель форсайт-проекта «Детство-2030», представленного тогдашним Президентом России Дмитрием Медведевым на EXPO-2010 в Китае.

Все четко и понятно: «(К 2025 году) ВМЕСТО ДЕТЕЙ МОЖНО ЗАВОДИТЬ РОБОТОВ». Или появление робота-няни и робота-ребенка к 2023 году. Вам нужны неродные и вообще неживые дети, а распечатанные на 3D-принтере машины с заданными характеристиками? Пока, конечно, нет – сама мысль об этом кажется ненормальной. По крайней мере, для большинства… Но у глобальных архитекторов на нас именно такие планы, и обработка мозгов (пока еще человеческих) идет полным ходом – на уровне массовой культуры, законопроектов, борьбой с традиционной семьей, традиционными союзами и отношениями и т.д. Все это УЖЕ стало неотъемлемой частью нашей реальности.

Достаточно посмотреть на болезненное стремление марионеток из Правительства типа Игоря Шувалова , как можно скорее создать «цифровую личность», сделать ее полноправным субъектом права в различных электронных реестрах, и следующий их шаг станет ясен. В конце концов человек будет просто приравнен к машине, он уже сегодня воспринимается трансгуманистами именно так. Поэтому нам и присваивают пожизненные порядковые номера («сквозные идентификаторы» как ключи доступа к единой базе данных на нас) – в точности как штампуется серийными заводскими номерами любая техническая продукция. Новый мировой порядок с «сознательными» роботами и без homo sapiens как вида – вот такое вырисовывается «светлое будущее». Ну а пока люди еще в большинстве – посмеемся в кинотеатрах над фильмом Крыжовникова, наблюдая за идеальным любовником-киборгом

Сводка.нет - Новости Украины и Мира