Чем больше сахара в напитке - тем больше налог

Налог распространяется на безалкогольные напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 мл. Чем больше сахара в напитке - тем больше налог, - сообщает Reuters.

Новые правила налогообложения начали действовать 6 апреля. На популярные сладкие напитки возрастет, и так правительство хочет бороться с детским ожирением и кариесом.

Известные бренды, например Fanta, уже уменьшили содержание сахара в своих продуктах, чтобы избежать налога. В то же время Coca-Cola и Pepsi не изменили рецепты - их напитки содержат более 10 граммов сахара на 100 мл.

Великобритания о намерении ввести налог на сахар в напитках рассказала еще в марте 2016 года.