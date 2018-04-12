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В Великобритании ввели налог на сладкие напитки
12.04.2018 20:22
В Великобритании ввели налог на сладкие напитки
Чем больше сахара в напитке - тем больше налог
В Великобритании вступил в силу закон о налогообложении энергетических напитков.
В Великобритании ввели налог на сладкие напитки Фото: AFP

Налог распространяется на безалкогольные напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 мл. Чем больше сахара в напитке - тем больше налог, - сообщает Reuters.

Новые правила налогообложения начали действовать 6 апреля. На популярные сладкие напитки возрастет, и так правительство хочет бороться с детским ожирением и кариесом.

Известные бренды, например Fanta, уже уменьшили содержание сахара в своих продуктах, чтобы избежать налога. В то же время Coca-Cola и Pepsi не изменили рецепты - их напитки содержат более 10 граммов сахара на 100 мл.

Великобритания о намерении ввести налог на сахар в напитках рассказала еще в марте 2016 года.

С тех пор, по данным издания, 50% производителей пересмотрели состав своей продукции и снизили содержание сахара. Это позволило сократить количество сахара в напитках на 45 тыс. тонн в год.

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