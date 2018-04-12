|В Великобритании ввели налог на сладкие напитки
|12.04.2018 20:22
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Чем больше сахара в напитке - тем больше налогВ Великобритании вступил в силу закон о налогообложении энергетических напитков.
Фото: AFP
Налог распространяется на безалкогольные напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 мл. Чем больше сахара в напитке - тем больше налог, - сообщает Reuters.
Новые правила налогообложения начали действовать 6 апреля. На популярные сладкие напитки возрастет, и так правительство хочет бороться с детским ожирением и кариесом.
Известные бренды, например Fanta, уже уменьшили содержание сахара в своих продуктах, чтобы избежать налога. В то же время Coca-Cola и Pepsi не изменили рецепты - их напитки содержат более 10 граммов сахара на 100 мл.
Великобритания о намерении ввести налог на сахар в напитках рассказала еще в марте 2016 года.
С тех пор, по данным издания, 50% производителей пересмотрели состав своей продукции и снизили содержание сахара. Это позволило сократить количество сахара в напитках на 45 тыс. тонн в год.