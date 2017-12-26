По мнению авторов обращения к президенту Украины Петру Порошенко, ликвидация районных судов Киева с последующим созданием окружных судов "приведет к коллапсу" и повлияет на рассмотрение дел о Евромайдане. Порошенко предлагает создать в Киеве шесть судов вместо десяти. Фото: president.gov.ua "Ликвидация районных судов приведет к необходимости рассмотрения дел, находящихся в производстве таких судов на момент ликвидации, сначала. ...Учитывая количество дел в производстве районных судов города Киев, это приведет к коллапсу работы будущих судов. А также непременно нарушит право сторон на справедливый суд в разумные сроки", – говорится в тексте.Намерение реорганизовать судебную систему авторы считают "препятствующими установлению истины по делам Майдана и привлечению виновных к ответственности"."На данный момент в судах уже длительное время активно рассматривается "по существу" более 10 производств по делам Майдана. Часть из них рассматривается уже почти три года... Допрошено сотни пострадавших, часть из которых на данный момент уже умерли, исследованы терабайты видеодоказательств, других материалов дела. Все это 2-х - 3-х годовой объем работы при ликвидации судов будет потеряно, и часть уже невозможно будет восстановить", – сказано в обращении.Общественные организации призвали Порошенко не только не подписывать приказ "О ликвидации местных общих судов и образовании окружных судов", но и обеспечить "при проведении судебной реформы гарантированное Конституцией и законом право потерпевших и других лиц на справедливый суд в течение разумного срока – непрерывность уже начатых судебных процессов при неизменном составе суда". https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/965324606948794 Ликвидировать 10 районных судов Киева и создать вместо них шесть окружных судов предложил в рамках судебной реформы президент Украины Петр Порошенко, сообщил 21 декабря Высший совет правосудия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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