Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Съемочная группа «ТСН» («1+1») во главе с корреспондентом Антоном Страшко помогла найти школьниц из Киева. «ФАКТЫ» писали о девочках, которые 10 апреля сбежали из столичного лицея, отключили телефоны и трое суток не появлялись дома.

Утром 12 апреля на телефон мамы одной из школьниц позвонила женщина, сообщив, что видела Варвару и Диану в селе примерно в 40 км от Киева. Вместе с мамой Варвары съемочная группа отправились в село, где свидетели видели девочек. В конце концов Варвару и Диану нашли. Оказалось, девочки планировали пешком дойти до Карпат. Они рассказали, что за эти три дня успели подзаработать на полевых работах и ​​дважды найти себе ночлег. Причиной своего побега назвали поиски экстрима и приключений.

— Позавчера в «Фейсбуке» мы увидели историю о двух пропавших девочках, — рассказал «ФАКТАМ» корреспондент «ТСН» Антон Страшко. — Начали сразу связываться с родителями. Из двух семей встретиться с нами согласилась мама Варвары. От мамы узнали о личном дневнике девочки, в котором мы нашли план побега. Оказалось, что он разрабатывался три месяца. Девочки должны были встретиться с еще одной подружкой в Пятихатках Днепропетровской области. Вроде, она тоже хотела убежать из дома. Первыми пунктами в этом плане был Борисполь, следовательно туда и были направлены основные поисковые группы — полицейские, родственники двух семей.

*Антон Страшко

— Когда вы первый раз говорили с мамой Варвары, как она реагировала на такой поступок дочери?

— Она очень волновалась за девочек, но при этом сохраняла спокойствие. Сегодня, когда мы с ней встретились, после двух дней неведения, она была очень встревожена и испугана. Было понятно, что девочки где-то находились две холодные ночи. Родственников, у которых они могли остановиться, нет. Информация об их исчезновении распространилась довольно быстро, но результатов поиски не дали.

— Откуда вы вместе с мамой Варвары начали поиски?

— Мы встретились в одиннадцать утра. С оператором на машине канала подъехали к мосту возле станции метро «Красный хутор». Оттуда мы должны были начать поиски. Уже было известно, что мобильная вышка засекла телефон одной из убежавших девочек, который включался в районе ближайшего леса. Но радиус действия вышки — пятьсот метров, следовательно поиски начались со всех сторон. Искали девочек и военные — более 150 человек.

Когда мы подъезжали на машине к лесу, на мобильный телефон Варвариной мамы позвонила женщина из села Любарцы Барышевского района. Она сказала, что видит перед собой двух девочек, о которых видела сюжет в «ТСН». И точно описала их одежду и рюкзаки. Сказала, что это рыженькая кудрявая девчушка и темноволосая, коротко стриженная. А у Варвары на время побега были длинные волосы. Поэтому ее мама до последнего сомневалась, ее ли это дочь.

— Вы попросили женщину остановить девочек?

— Нет, мы попросили не подходить к ним, а только наблюдать, чтобы они не испугались и не убежали. Женщина сказала, что девочки остановили на трассе легковую машину и куда-то на ней поехали. Очевидица поехала за ними, постоянно нас информируя, что происходит. Девочки вышли из легковушки. К этому моменту, мама Варвары уже вызвала полицию и наряд, который находится на КПП на трассе в 70 километрах от Киева. Они и задержали девочек, посадив в свою машину и ожидая нашего приезда. Девочки, собственно, никуда и не собирались убегать. Когда полицейские нашли девочек, то на телефон мамы Варвары сбросили их фото. Одна из них была ее дочь.

— С семьей второй девочки вы так и не говорили?

— Нет, в это время они «прочесывали» другой район. Когда им сообщали, что девочки найдены, они приехали в Дарницкий отдел полиции, где и ждала дочь.

— Вы были первыми, кто увидел девочек. Они были напуганы?

— Мне так не показалось. Я в них не видел испуга. Как для их возраста, они довольно основательно подготовились к побегу. Взяли с собой по несколько комплектов сменных вещей, фонарики, зарядки для телефона, карту, на которой был отмечен путь.

— Куда они собирались?

— Сначала в Нежин, потом спуститься к Черкассам, перейти дамбу по железнодорожным путям и дойти аж до Яблонева Ивано-Франковской области. Они хотели пройти путь пешком. Потом признались, что немного ошиблись, пойдя в сторону не Нежина, а Харькова.

— Что говорила мама Варвары, увидев дочь?

— Она подошла, обняла ее и практически ничего не говорила. Было видно, что она очень рада встрече. У детей тоже были слезы на глазах. Варвара сказала, что давно мечтала постричь волосы, и это сделала это ее подруга Диана, где-то в лесу, отрезав локоны простыми ножницами. Надо сказать, очень аккуратно.

Мне показалось, дети не были счастливы, от того, что их задержали. Они были нейтральные. Хотя и не горевали, что не продолжат свое путешествие. Когда мама Варвары спросила девочек, убегут ли они снова, те промолчали.

— Почему же они все-таки убежали из дома?

— Знаете, когда мама Варвары подошла к ней, обняла и поцеловала, девочка сказала: «Наконец, впервые за 12 лет». Не хочу делать никаких выводов. Но мама призналась, что из-за работы действительно мало внимания уделяла своему ребенку.

— Они не были голодными?

— Девочки рассказали, что первую ночь провели на вокзале в Борисполе. Вторую — в доме, где не было хозяев. Рассказали, что даже заработали деньги. Помогали в селе копать, убирать, получив 20−50 гривен. Не были голодными. Сказали, что хорошо выспались. Признались, что им не было страшно.

— Рассказывали о третьей девочке, с которой должны были встретиться?

— Якобы в последнюю минуту она отказалась с ними идти. Поэтому на Днепропетровщину они не шли, а хотели добраться до Карпат.