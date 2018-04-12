Специалисты Йоркского университета (Великобритания) узнали, какую роль выполняют брови на лицах современных людей.

В отличие от далеких предков, имевших сильно выраженные надбровные дуги, у современных людей, принадлежащих к «хомо сапиенс», брови не выделяются так сильно на лице, а, кроме того, очень подвижны. Авторы нового исследования выясняли, почему так произошло, и зачем вообще современному человеку нужны брови, информирует svodka.net.

Эксперты сформулировали сразу несколько теорий, объясняющих происхождение бровей. Так, согласно одной из них, изначально мощные надбровные дуги развились как анатомическая особенность лица, благодаря которой снижалось давление на кости черепа во время откусывания и пережевывания грубой пищи. По другой версии массивные надбровные дуги возникли в процессе эволюции как деталь, соединяющая черепные кости, образующие глазницу.

В своем исследовании вопроса происхождения бровей ученые Йоркского университета обратились к форме черепа обнаруженного в Замбии гейдельбергского человека, который считается ближайшим предком людей современного типа. Его останки датируются периодом 125-300 тысяч лет назад.

Воспользовавшись моделями компьютерной томографии, специалисты сначала проверили правомерность первой теории, объясняющей возникновение надбровных дуг на лице человека. Она в результате не получила подтверждения. Оказалось, что движения челюстями во время еды не вызывало столь значительного напряжения, чтобы это требовало выделявшихся надбровных дуг.

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Окончательный вывод, сделанный учеными, таков: надбровные дуги, такие, какими мы их видим сегодня, — это не что иное, как результат социализации и уменьшения агрессивности людей.

Брови нужны для мимики, служащей общению. В том, что так было и во времена первых представителей современной человеческой расы, ученые уверены еще и потому, что полученные данные свидетельствуют: разные народы, живущие на Земле, используют одинаковую мимику для выражения негативных эмоций.

Люди хмурят брови, поднимают подбородок и сжимают губы с одним и тем же смыслом, независимо от того, на каком языке они говорят. Все это – матрица, усвоенная на генетическом уровне от наших далеких предшественников, подчеркивают ученые. Поэтому у предков человека надбровные дуги и были мощными. Они позволяли наиболее выразительно влиять мимикой на своих врагов или конкурентов в среде выживания.

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Сегодня брови воспринимаются скорее как декоративный элемент лица, они определяют степень привлекательности человека. Примечательно, что красивыми считаются лица с хорошо выраженными, густыми и довольно широкими бровями.

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