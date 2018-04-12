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Румыния не будет блокировать диалог Украина-НАТО несмотря на спор о языке образования
12.04.2018 20:25
Румыния не будет блокировать разговор Украина-НАТО несмотря на спор о языке образования
"Румыния готова продолжать дискуссии во всех форматах - в НАТО, в ЕС и на двустороннем формате"
Правительство Румынии считает необходимым продолжение диалога с Украиной в многостороннем формате, в частности в НАТО, несмотря на нерешенный спор по ст.7 закона "Об образовании".
Румыния не будет блокировать диалог Украина-НАТО несмотря на спор о языке образования Фото: zn.ua

Об этом заявил госсекретарь МИД Руминуи Дануцу Себастиан Некулаеску в выступлении на Киевском форуме, сообщает "Европейская правда".

Некулаеску заявил о поддержке реформ в Украине и о необходимости поддерживать эти реформы во всех возможных форматах.

"В частности, что касается вопроса прав меньшинств - это также часть необходимых изменений", - заявил он.

То, что румынское меньшинство в Украине и украинское правительство еще не пришли к согласию относительно языка меньшинств, что, по его мнению, не является основанием блокировать развитие отношений Украины с международными структурами.

"Румыния готова продолжать дискуссии во всех форматах - в НАТО, в ЕС и на двустороннем формате", - пояснил госсекретарь.

Напомним, что Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в последующие десять лет стать членом Североатлантического альянса.

 

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