|Румыния не будет блокировать диалог Украина-НАТО несмотря на спор о языке образования
|12.04.2018 20:25
|
"Румыния готова продолжать дискуссии во всех форматах - в НАТО, в ЕС и на двустороннем формате"Правительство Румынии считает необходимым продолжение диалога с Украиной в многостороннем формате, в частности в НАТО, несмотря на нерешенный спор по ст.7 закона "Об образовании".
Фото: zn.ua
Об этом заявил госсекретарь МИД Руминуи Дануцу Себастиан Некулаеску в выступлении на Киевском форуме, сообщает "Европейская правда".
Некулаеску заявил о поддержке реформ в Украине и о необходимости поддерживать эти реформы во всех возможных форматах.
"В частности, что касается вопроса прав меньшинств - это также часть необходимых изменений", - заявил он.
То, что румынское меньшинство в Украине и украинское правительство еще не пришли к согласию относительно языка меньшинств, что, по его мнению, не является основанием блокировать развитие отношений Украины с международными структурами.
"Румыния готова продолжать дискуссии во всех форматах - в НАТО, в ЕС и на двустороннем формате", - пояснил госсекретарь.
Напомним, что Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в последующие десять лет стать членом Североатлантического альянса.