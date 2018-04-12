"Румыния готова продолжать дискуссии во всех форматах - в НАТО, в ЕС и на двустороннем формате"

Об этом заявил госсекретарь МИД Руминуи Дануцу Себастиан Некулаеску в выступлении на Киевском форуме, сообщает "Европейская правда".

Некулаеску заявил о поддержке реформ в Украине и о необходимости поддерживать эти реформы во всех возможных форматах.

"В частности, что касается вопроса прав меньшинств - это также часть необходимых изменений" , - заявил он.

То, что румынское меньшинство в Украине и украинское правительство еще не пришли к согласию относительно языка меньшинств, что, по его мнению, не является основанием блокировать развитие отношений Украины с международными структурами.

"Румыния готова продолжать дискуссии во всех форматах - в НАТО, в ЕС и на двустороннем формате", - пояснил госсекретарь.