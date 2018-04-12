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Захарова о деле Скрипалей: Начиналось, как детектив, становится триллером
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12.04.2018 20:28
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Развитие событий вокруг Юлии Скрипаль, дочери экс-офицера
российской разведки Сергея Скрипаля, "все больше укрепляет во
мнении", что речь идет об изоляции российской гражданки, отметила
спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Почему письмо девушки
публикуется именно Скотланд-Ярдом? Фото: ЕРА История с отравлением
в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и
его дочери Юлии превращается в триллер. "Если раньше это
начиналось, как детектив, то теперь это становится на наших глазах
просто триллером", – выразила она мнение.Захарова
предположила, что Юлия Скрипаль находится в Великобритании вопреки
ее воле."Почему письмо девушки публикуется именно Скотланд-Ярдом?
Честно говоря, последнее развитие событий все больше укрепляет нас
во мнении, что речь идет об изоляции российской гражданки", –
сказала она.По словам спикера МИД РФ, есть основания полагать, что
в истории Юлии Скрипаль имеет место "насильственное преднамеренное
удержание" российских граждан.Захарова предположила, что речь может
идти о "некой инсценировке" и принуждении.66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ
Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля
ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в
госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей,
восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.
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