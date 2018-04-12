Развитие событий вокруг Юлии Скрипаль, дочери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, "все больше укрепляет во мнении", что речь идет об изоляции российской гражданки, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Почему письмо девушки публикуется именно Скотланд-Ярдом? Фото: ЕРА История с отравлением в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии превращается в триллер. "Если раньше это начиналось, как детектив, то теперь это становится на наших глазах просто триллером", – выразила она мнение.Захарова предположила, что Юлия Скрипаль находится в Великобритании вопреки ее воле."Почему письмо девушки публикуется именно Скотланд-Ярдом? Честно говоря, последнее развитие событий все больше укрепляет нас во мнении, что речь идет об изоляции российской гражданки", – сказала она.По словам спикера МИД РФ, есть основания полагать, что в истории Юлии Скрипаль имеет место "насильственное преднамеренное удержание" российских граждан.Захарова предположила, что речь может идти о "некой инсценировке" и принуждении.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что захарова скрипаль российской скрипаля Теги: мир