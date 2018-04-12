По техническим расчетам Нацбанка, средства должны поступить именно в третьем квартале

Сумма нового транша МВФ должна составлять 2 миллиарда долларов, - заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Салогуб на монетарном брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Салогуба, в НБУ не обладают точной информацией о дате поступления очередной порции макрофинансовой помощи Украине. В то же время, по техническим расчетам Нацбанка, средства должны поступить именно в третьем квартале.

"В конце следующей недели пройдут традиционные весенние встречи МВФ, где будет присутствовать украинская делегация", - сказал Салогуб.

По его словам, на этой встрече обсудят не только программу макрофинансовой помощи МВФ, но и встречу с другими международными финансовыми организациями.

Ранее член совета НБУ Тимофей Милованов заявлял, что новые транши МВФ маловероятно из-за отсутствия необходимых реформ в Украине.

Отметим, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона о Антикоррупционном суде и продолжение других отсроченных реформ.