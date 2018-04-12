|Новый транш МВФ в Украину поступит осенью, - НБУ
|12.04.2018 20:32
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По техническим расчетам Нацбанка, средства должны поступить именно в третьем кварталеНациональный банк Украины ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.
Фото:ukr.media
Сумма нового транша МВФ должна составлять 2 миллиарда долларов, - заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Салогуб на монетарном брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Салогуба, в НБУ не обладают точной информацией о дате поступления очередной порции макрофинансовой помощи Украине. В то же время, по техническим расчетам Нацбанка, средства должны поступить именно в третьем квартале.
"В конце следующей недели пройдут традиционные весенние встречи МВФ, где будет присутствовать украинская делегация", - сказал Салогуб.
По его словам, на этой встрече обсудят не только программу макрофинансовой помощи МВФ, но и встречу с другими международными финансовыми организациями.
Ранее член совета НБУ Тимофей Милованов заявлял, что новые транши МВФ маловероятно из-за отсутствия необходимых реформ в Украине.
Отметим, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона о Антикоррупционном суде и продолжение других отсроченных реформ.
Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы. По словам президента, попытки доноров участвовать в назначениях судей вредят суверенитету Украины.