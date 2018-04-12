|Антон Геращенко: Во Франции задержан организатор титушек Саркисян
|12.04.2018 20:36
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https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1683306728422834
Согласно инфографике, Саркисян организовывал деятельность группировок титушек под командованием Юрия Крысина и Владимира Кошелева. Оружием их, по данным нардепа, обеспечивал руководитель департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов. А координацией титушек с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий.3 апреля 2014 года глава МВД Арсен Аваков впервые заявил о взаимосвязи милицейского ведомства и титушек во время Революции достоинства.Упоминаемая Геращенко схема была продемонстрирована 2 февраля 2015 года на брифинге руководителей силовых структур. Аваков сообщал, что Саркисян объявлен в международный розыск.В приговоре Крысину, приговоренному 22 декабря 2017 года к условному сроку за хулиганство, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.
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