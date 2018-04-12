Армен Саркисян был частью преступной структуры, состоявшей из бандитов и милиционеров, во время Майдана ее члены совершали нападения на митингующих. Об этом написал член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко опубликовал схему связей бывших руководителей милиции с титушками Фото: Антон Геращенко / Facebook Генеральная прокуратура должна передать во Францию пакет документов, необходимых для выдачи задержанного Украине, подчеркнул он.Геращенко привел в своей публикации схему, показывающую роль Саркисяна "в организованной преступной группе бандитов и оборотней в погонах, объединившихся для расстрелов Майдана". https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1683306728422834 Согласно инфографике, Саркисян организовывал деятельность группировок титушек под командованием Юрия Крысина и Владимира Кошелева. Оружием их, по данным нардепа, обеспечивал руководитель департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов. А координацией титушек с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий.3 апреля 2014 года глава МВД Арсен Аваков впервые заявил о взаимосвязи милицейского ведомства и титушек во время Революции достоинства.Упоминаемая Геращенко схема была продемонстрирована 2 февраля 2015 года на брифинге руководителей силовых структур. Аваков сообщал, что Саркисян объявлен в международный розыск.В приговоре Крысину, приговоренному 22 декабря 2017 года к условному сроку за хулиганство, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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