Соединенные Штаты Америки и Франция отступили от своих заявлений касательно нанесения удара по Сирии. Об этом сообщает BNL NEWS на своей странице в Twitter.

"Отчеты говорят нам, что США и Франция отступают от своих угроз в отношении удара по Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что Великобритания и ваххабиты, может быть, поступят так же вскоре.

"Возможность может заключаться в том, что между Западом и Россией достигнута какая-то сделка", - добавили в BNL NEWS.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о точном времени нанесения ракетного удара по Сирии. Ракеты США могут полететь в сторону Сирии "очень скоро, или совсем нескоро".

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