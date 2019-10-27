2D студия "Мельница" выпустила мультфильм «Урфин Джюс возвращается» «Эй, Дисней, Пиксар, Дримворкс. Идите сюда и посмотрите, как мы можем!» Не понимаю российских киношников, а вместе с ними и мультипликаторов. Зачем делать то, что у вас, откровенно говоря, плохо получается делать. Зачем лепить некое подобие Франкенштейна из мира компьютерной графики? Есть ведь замечательная 2D студия “Мельница”, которая делала в свое время годный продукт в лице трилогии про богатырей. Но и те запустили конвейер по производству вторичных продолжений и скатились куда-то очень глубоко и, судя по всему, надолго. Долго говорить о качестве анимации, я думаю, не стоит. Она плоха во всех аспектах: провисающая физика, ядовитая цветовая гамма, от которой сильно болят глаза после того, как ты выходишь из зала. Единственный положительный момент картины — это дубляж. Вот, что действительно не отнять. Дюжев с Хабенским, озвучившие главных героев, действительно радуют слух. Хронометраж мультфильма составляет недолгие 76 минут, следовательно досидеть взрослому зрителю до конца сеанса будет не очень тяжело, пусть и не без приступов зевоты и скуки. Детишкам, вероятно даже, понравится. Картина явно не планирует хватать звезд с неба, работая на две аудитории (взрослую и детскую). Что в наше время несильно играет на руку репутации той или иной сказки. Теперь немного о сюжете: девочка по имени Элли и ее преданный друг песик Тотошка снова оказываются в Волшебной стране не в самое подходящее время. Урфин Джюс вновь пытается захватить власть в Изумрудном городе. Да, он потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит, Страшила разумный, Храбрый Лев и Железный Дровосек снова оказываются в опасности. Элли, Тотошка и их новый друг Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тут вас ждет любовь и дружба вперемешку с юмором, который не всегда работает. Для меня пустой зал не является показателем качества фильма. Что уж тут говорить, если в день премьеры “Однажды в Голливуде” кинозалы были наполовину пусты. Но в данном случае в огромном зале я ожидал встретить хотя бы одного маленького фаната кино, сидящего на первом ряду с попкорном в руках, как это было с мультфильмом “Птичий дозор”, но нет, чуда не произошло. Возможно, киноделы каким-то образом прочтут эту рецензию и поймут свои ошибки, начав двигаться в правильном направлении. А возможно, нас ещё очень долго будут кормить фильмами низкого качества. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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