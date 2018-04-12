Открытие первого в мире отеля на космической станции запланирован на 2022.

Разработкой гостиницы на модульной орбитальной станции Aurora занимается американская компания Orion Span. Площадь отеля составит 42 квадратных метра, на которых смогут разместиться четыре гостя и два члена экипажа, информирует svodka.net.

«Гости будут находиться на орбите в отеле на высоте 320 километров над поверхностью Земли, все время находясь в состоянии невесомости», — заявил генеральный директор Orion Span Фрэнк Бунґер в интервью журналу Forbes. По его словам, гости заведения смогут принять участие в экспериментах по выращиванию фруктов и овощей, которые после путешествия можно забрать с собой в качестве сувенира.

Как сообщает журнал, билет на 12 дней проживания в отеле будет стоить 9,5 миллиона долларов. Сумма включает в себя три месяца предполетной подготовки, а также трансфер до космической станции и обратно.

Читайте: Новости технологий: Астронавты ответили на самые популярные вопросы о космосе и работе (ВИДЕО)

Отель будет осуществлять оборот вокруг Земли каждые 90 минут, таким образом, его жители смогут ежедневно наблюдать 16 восходов и закатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира